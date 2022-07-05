Söke Belediyesi'nin Restorasyon Ekibi, İlçedeki Tarihi Yapılara Yeniden Hayat Veriyor - Son Dakika
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Söke Belediyesi'nin Restorasyon Ekibi, İlçedeki Tarihi Yapılara Yeniden Hayat Veriyor

05.07.2022 14:52
Söke Belediyesi'nin Restorasyon Ekibi, İlçedeki Tarihi Yapılara Yeniden Hayat Veriyor

Söke Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Restorasyon Ekibi, tarihi yapılara yeniden hayat vermeye devam ediyor.

Söke Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Restorasyon Ekibi, tarihi yapılara yeniden hayat vermeye devam ediyor.

Söke Belediyesi'nin tarihi sokaklarını yeniden canlandırmak amacıyla 2005 yılında Kemalpaşa Mahallesi'nde başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde, belediye tarafından kamulaştırılan tarihi yapılar, yine belediyenin kendi ekibi tarafından restore edilerek geleceğe taşınıyor.

Nuhbey Konağı ile başlayan süreçte, Uzbek Konağı, Sarı Ev, Akkoyun Evi, Dr. Baki Ökdem Evi, Dalgıç Konağı'nın restorasyonu tamamlandı. Söke Belediyesi Restorasyon Ekibi, bugünlerde Söke'nin sembol evlerden biri olan 'Kaktüslü Ev'in yeniden hayat bulması için çalışma yapıyor. Proje Danışmanı Mimar Mine Şavkay'ın öncülük ettiği ekip, tarihi yapıyı 'Kitap Kafe' olarak düzenleyecek.

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Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nin Restorasyon Ekibi, İlçedeki Tarihi Yapılara Yeniden Hayat Veriyor - Son Dakika

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