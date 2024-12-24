Söke'de 2024 Yılında 748 Çift Evlendi - Son Dakika
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Söke'de 2024 Yılında 748 Çift Evlendi

Söke\'de 2024 Yılında 748 Çift Evlendi

2024 yılında Söke'de 748 çiftin evlendiği ve yabancı uyruklu gelin-damatların dikkat çektiği açıklandı. En fazla evlilik Ağustos ayında gerçekleşti.

24.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Söke'de Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan edinilen bilgiye göre, 2024 yılında 748 çift evlendi.

Yapılan evlilikler sonucu Söke'ye Özbekistan'dan 8, Almanya'dan 3, Suriye, Kırgız, Rusya ve Azerbaycan'dan 2'şer, Tacikistan ve Hollanda'da 1'er olmak üzere toplam 21 yabancı gelin geldi. Suriye, Almanya ve Hollanda'dan 2'şer, Kıbrıs ve Afganistan'dan ise 1'er olmak üzere toplam 8 yabancı damat geldi.

En fazla evlilik yaşanan ay 115 ile Ağustos ayı olurken, en düşük evlilik yapılan ay ise 29 evlilikle Ocak ayı oldu. 2024 yılında cezaevinde toplam 9 nikah kıyımı yapıldı. Nikahların 294'ü dışarda kıyılırken; 445 adeti ise Söke Belediye Nikah Salonlarında yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Evlilik, Evlilik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de 2024 Yılında 748 Çift Evlendi - Son Dakika

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