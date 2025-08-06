Söke\'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke ilçesinde hayata geçirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kazanan Söke ve Sökeliler oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Söke 715. Cadde'de başlatılan kazı, yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmaları hızla sürüyor. İlçenin altyapısını güçlendirmek ve modern bir kent görünümü kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Başkan Arıkan'dan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle Söke'ye önemli yatırımlar kazandırıldığını ifade eden Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "715. Cadde'de başlatılan çalışmalar da bunun örneklerinden biri. İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir hayata geçirdiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Güzel Aydınımızın her ilçesinde olduğu gibi Söke'de de vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Planlı ve koordineli çalışmalarla kentimizin her köşesinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN