Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor

13.04.2022 14:07
Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Caddesi üzerinde bulunan halk arasında 'Koçlar Parkı' olarak bilinen 'Şehit Mustafa Korkmaz Parkı' Söke Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla yenileniyor.

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Caddesi üzerinde bulunan halk arasında 'Koçlar Parkı' olarak bilinen 'Şehit Mustafa Korkmaz Parkı' Söke Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla yenileniyor.

Ağaçlarının budama çalışması ile başlatılan yeniden düzenleme çalışmalarında parkta bulunan tüm sulama tesisatı yenilendi. Çimlerinin güçlendirilmesi için teknik çalışma yapılırken; yeşil alanda bulunan oyun grubunun onarım ve boyama çalışması yapıldı. Alan içindeki zemin döşemesinin de elden geçirildiği parkta, yürüyüş parkuru zemini de yenileniyor. Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcak havaların gelmesi nedeniyle ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız veren Söke Belediyesi Şehit Mustafa Korkmaz Parkı'nda (Koçlar Parkı) çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 3 bin 500 metrekare alana sahip olarak Söke'nin büyük yeşil alanları arasında yer alan parkta bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra basketbol sahasının da bakımdan geçirilerek eksikliklerinin tamamlanacağı belirtildi.

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde park ve bahçelerde başlatılan etkin çalışmalar vatandaşlara rahat ve daha konforlu ortam sağlayacak. - AYDIN

Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor
Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor

YORUMLAR
500
Başkan Özlü, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu Başkan Özlü, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi

Cumhuriyet Mahallesi, Söke Belediyesi, Şehit, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement