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Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı - Son Dakika

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı

09.01.2022 15:26
Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği ikinci olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği ikinci olağan genel kurul toplantısını yaptı. Kurucu dernek başkanı Ayhan Türk görevini yeni Başkan Uğur Karınca'ya teslim etti.

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısı Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Genel Kurul toplantısına katılanlar arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes de yer aldı.

Divan Başkanlığını Halit Suyolcu'nun yaptığı toplantıda divan kurulunda Bilhan Menderes ve İsmet Altıntaş yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği ikinci olağan genel kurul toplantısında faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi.

Derneğin kurucu başkanı Ayhan Türk yaptığı konuşmasında; "Derneğin kurulduğu günden bu yana çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Sosyal projelere imza attık. En önemlisinin Söke Beşiktaşlılar Derneği bugün kulüp tarafından tanınır hale geldi. BJK'nün kongresinde, kongre üyelerimizle etkin olduk. 30 kurucu üye ile yola çıktık. Bugün 141 kişiyiz. Üye sayısını arttırmak konusunda çok ısrarcı olmadık. Gelmek isteyen geldi, herkese de kapımız açık. Nitelikli bir üye yapısına sahibiz, bu çok önemli. Görevimi işlerimin yoğunluğu dolayısıyla bırakıyorum. Ancak ben bir taraftarım ve bu derneğin bir üyesiyim. Her zaman ihtiyaç duyulduğu an ve etkinliklerde beraber olmaya devam edeceğiz. Yeni Başkanımız Uğur Karınca ve yeni yönetim kurulunun başarılı olacağına yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu katılımcılara tanıtıldı. Uğur Karınca'nın Başkan olduğu Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği yönetimde Hüseyin Harmandaroğlu, Aytekin Çavuşoğlu, Süleyman Emir, Kemal Badak, Fatih Sarızeybek, Mehmet Yavaş, İsmet Altıntaş, Emrah Ertaş, M. Serkan Özkan ve Erhan Kolsuz yer aldı. Feramuz Özcan, Erol Yıldız ve Nesim İnan denetim kurulunda yer alan isimler olurken; disiplin kurulu ise Mehmet Sunay, Hüseyin Dedeoğlu, Mustafa Kartal, Necip Akçay ve Salim Ünal'dan oluştu.

Derneğin yeni başkanı Uğur Karınca tarafından kurucu başkan Ayhan Türk'e bugüne kadar hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi. - AYDIN

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı
Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı

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Recep Yazıcıoğlu, Söke Belediyesi, Ayhan Türk, Altıntaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği genel kurul toplantısını yaptı - Son Dakika
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