Sökeli çiftçiler Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Sökeli çiftçiler Çiftçiler Günü'nü kutladı

14.05.2022 15:35
Sökeli çiftçiler Çiftçiler Günü'nü kutladı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde Söke Ziraat Odası yönetimi tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde Söke Ziraat Odası yönetimi tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ve Meclis Başkanı Haşim İbi başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çelenk koyma töreninde açıklamalarda bulunan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü tüm çiftçilerimize kutlu olsun. 2022 yılı bol bereketli bir yıl olsun. 2 yıldır pandemi nedeniyle Dünya Çiftçiler Gününü kutlayamıyorduk. Nasip oldu dün etkinliğimizi yaptık bugün de atamız huzurunda çelengimizi sunduk. Üreticimiz ovada gece gündüz demeden bu ülkeye hizmet ediyor. Allah onlardan razı olsun. Biz bu ülkenin yapı taşıyız. İnşallah yakın bir süreçte mevcut sorunlarımız çözülür" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sökeli çiftçiler Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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