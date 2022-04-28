Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

28.04.2022 18:56

Son dakika haberleri: Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralıKASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

KASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Özlüce karayolu Yaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. idaresindeki 37 NZ 575 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yusuf D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf D. hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi sebebiyle kamyonda bulunan kum yola döküldü. Yol, kamyonun kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılabildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

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Kastamonu, İnebolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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