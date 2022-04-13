Son dakika haber... MHP Datça, polislerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber... MHP Datça, polislerle birlikte iftar yaptı

13.04.2022 13:59
Son dakika haber... MHP Datça, polislerle birlikte iftar yaptı

Son dakika yerel haberi... MHP Datça İlçe Başkanlığı ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte iftarda bir araya geldi.

MHP Datça İlçe Başkanlığı ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte iftarda bir araya geldi.

MHP Datça İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programları çerçevesinde iftarı Datça İlçe emniyet Müdürlüğü personeli ile açtı.

Program çerçevesinde MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetimi, KAÇEP'ten sorumlu İlçe Başkan yardımcısı Meliha Topaloğlu ve yönetimi ile birlikte geçtiğimiz hafta kutlanan Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'u da makamında ziyaret ederek polis haftalarını kutlayıp gündeme dair istişarelerde bulundu.

İstişareler sonrasında Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde iftar açıldı. - MUĞLA

Son dakika haber... MHP Datça, polislerle birlikte iftar yaptı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... MHP Datça, polislerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika


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