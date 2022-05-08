Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

08.05.2022 20:45
Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

Son dakika yerel haberi... Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Belediye başkanının selamlarını ileten Sarıyüce, her zaman belediye olarak yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Şahiner ise, "Evlatlarını kutsal vatanımız uğruna toprağa veren elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkını ödemek ne mümkün. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak sizler bizim başımızın tacı, hepimizin emektar annelerisiniz. Bir evladınız olarak Anneler Gününüzü kutluyor, sizleri yüce Mevla'ya emanet ediyorum" dedi. - ÇORUM

Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı
Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı
Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

YORUMLAR
500
Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit annelerini ziyaret etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit annelerini ziyaret etti Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı

Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü, Sungurlu, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 21:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement