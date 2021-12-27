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Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek

27.12.2021 14:31

Son dakika yerel haberine göre Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecekGÜMÜŞHANE Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, yapımı tamamlandıktan 6 yıl sonra açılan 200 yataklı yeni devlet hastanesinin yol sorunun da çözülmesiyle birlikte artık hastane ile ilgili hiçbir sorunun kalmayacağını söyledi.

Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek

GÜMÜŞHANE Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, yapımı tamamlandıktan 6 yıl sonra açılan 200 yataklı yeni devlet hastanesinin yol sorunun da çözülmesiyle birlikte artık hastane ile ilgili hiçbir sorunun kalmayacağını söyledi.

Kent merkezinde 2015 yılında yapımı tamamlanan ancak zemin sorunları nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi uzun süren çalışmaların ardından riskler bertaraf edilerek bugün itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Yeni hastanede yönetimiyle birlikte incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, hastanenin güçlendirme çalışmalarının sona erdiğini ve risk teşkil eden herhangi bir durum kalmadığını söyledi.

"Yaklaşık 4 aydır biz bu hastanenin taşınmasıyla ilgili çalışıyoruz"

Temeli 2012 yılında atılan yeni hastanenin 2017 yılında taşınma işlemleri başlayacağı sırada zaman zemin kayması olayları oluşunca çalışmaların durdurulduğunu hatırlatan Yemenici, "Hastanenizin önüne teknik elemanların da tespitleriyle birlikte güçlendirme yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tabi ki sona erdi. Şu anda hastanemizin güçlendirme çalışmalarının kesin kabulleri yapıldı. Yani hastanemizin kaymasıyla ilgili herhangi bir sorun da yok ve ortadan kalktı. Dolayısıyla artık hizmete açılmasına hiçbir engel kalmadı. Yaklaşık 4 aydır biz bu hastanenin taşınmasıyla ilgili çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii ki uzun süre kullanılmayan bir hastane olduğundan dolayı bazı eksikliklerin ve yapılması zaman aldı. Yoksa bizim hedefimiz Kasım ayı içerisinde hatta daha önceki beyanatlarımızda Ekim ayı sonu gibi taşınırız demiştik. Fakat bir iki aylık gecikmeyle inşallah 27 Aralık 2021 yılı Pazartesi günü saat 8'de diğer hastanemizdeki poliklinikleri kapatarak yeni hastanemizde bu hizmete başlıyoruz" diye konuştu.

"Yol sorunu çözülecek"

Hastaneyle ilgili yol sorunun da çözüleceğini belirten Yemenici, "40 polikliniğimiz bugün itibariyle hizmete hazır hale geldi. Yani her bir hekimimize bir poliklinik hizmete hazır. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız hiç beklemeden ya da randevularını ötelemeden en kolay bir şekilde hizmeti burada almış olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel, kaliteli, iyi bir hastane. 32 bin metrekare kapalı alanı var. 210 Yataklı 30 yetişkin yoğun bakımı 10 çocuk yoğun bakım olarak 40 yoğun bakımı, 14 diyaliz yatağıyla birlikte 60 tane poliklinik yani ileride hekim sayısı arttığında buranın poliklinik sayısını arttırabiliriz. Hastanemizin buraya kazandırmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Yol sorunu da çözülmüş olacak. Çünkü hem belediyemiz hem valiliğimiz konuyla ilgileniyorlar. Ulaşım konusunu da ben belediyemizin hızlı bir şekilde çözeceğine inanıyorum. Buraya belediye otobüsleri ve minibüsler tabii ki geliyorlar. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde buraya yoğun bir vatandaş gelişi personellerimizin girişi olacağından dolayı ulaşım hizmetlerinde en kısa zamanda ben tamamlanacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanmasının ardından zeminindeki sorunlar nedeniyle açılamamış ve zemin güçlendirmesi için yerin altına 15 katlı bina yüksekliğinde diyafram duvarlar yapılmış, hastanenin arkasında bulunan alandan 450 bin metreküp hafriyat alınmış ve ön tarafındaki yamaçta ağırlık yapan molozlar temizlenmişti.

Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek
Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek
Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek

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İl Sağlık Müdürü, Necip Yemenici, Gümüşhane, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gümüşhane'de yeni hastanenin yol sorunu da çözülecek - Son Dakika
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