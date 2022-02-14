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Son dakika haberi: Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe gittiler - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe gittiler

14.02.2022 00:58
Son dakika haberi: Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe gittiler

Son dakika haberine göre Erzurum'da off-road tutkunları, 1916 yılında Ruslarla yapılan savaşta Kargapazarı Dağları'nda şehit olan 350 askeri anmak için araçların boyuna ulaşan kar birikintilerini aşarak gittikleri şehitlikte anma töreni düzenledi.

Erzurum'da off-road tutkunları, 1916 yılında Ruslarla yapılan savaşta Kargapazarı Dağları'nda şehit olan 350 askeri anmak için araçların boyuna ulaşan kar birikintilerini aşarak gittikleri şehitlikte anma töreni düzenledi.

12-16 Şubat 1916'da 1. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'nde Ruslarla yapılan savaşta şehit olan 350 asker için Erzurum'da anma programı düzenlendi. Kargapazarı Dağları'nda 2730 rakımlı şehitliğe ulaşmak ise hiç kolay olmadı. Erzurum Macera Off-Road, Ejder Off-Road ve Kamp ve Karavan Derneği'nin destekleriyle düzenlenen anma programında şehitliğe arazi araçlarıyla ulaşıldı. Araçların boyuna ulaşan kar kütlelerini aşan dernek üyeleri, şehitliğe 2 saatlik yolculuk sonunda ulaşabildi. Burada dualar edilerek şehitler anıldı.

Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, zorlu yolları aştıklarını ifade ederek, "Erzurum Kargapazarı Dağları'nda bu vatan uğruna şehit düşen askerlerimiz için yollara çıktık. Araçlarımız karlı yollarda. Ekipler yolları açtı ama yine birçok aracımız yolda kaldı. Zorlu bir yol. Karın yüksekliği araçlarımızın boyuna ulaşmış durumda" dedi.

Erzurum Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Atilla Semizoğlu ise, "Karagapazarı Dağları'na Erzurum'un Çanakkale'si diyebiliriz. 1916'da Ruslar tarafından Erzurum işgal edilmeye başlandığında ilk buradaki askerlerimiz Rusları karşılamıştır. 350 şehidimiz burada yatıyor. Bizler şehitlerimizi anmak için geldik. Ecdadımızın bu dağlarda ne çile çektiklerini gördük" diye konuştu. - ERZURUM

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Erzurum, Şehit, Asker, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe gittiler - Son Dakika


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