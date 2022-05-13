Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

13.05.2022 20:41

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.G. idaresindeki motosiklet tekke sokağın kesişti kavşakta İ.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza yerinden tesadüfen geçmekte olan özel bir hastanenin sağlık çalışanları yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Motosiklet, Otomobil, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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