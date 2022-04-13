Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

13.04.2022 13:00
Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

Son dakika haber... Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Bolat, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve askerlerle iftar yaptı. Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz tarafından karşılanan Kaymakam Bolat, jandarma bölüğünü gezerek bilgi aldı ve askerlerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını kaydetti. İftar yemeğine Bolvadin ilçe Jandarma komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi

Togo Cumhuriyeti, Peygamber, Karahisar, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement