Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor

14.04.2022 14:41
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor

Son dakika habere göre Sultanbeyli Belediyesi, 2B ve hisseli parsel konularının çözümünden sonra yeri donatı alanlarında kalan hak sahiplerine de yeni bir imkan tanıdı ve imar transfer uygulaması yürürlüğe girdi.

Sultanbeyli Belediyesi, 2B ve hisseli parsel konularının çözümünden sonra yeri donatı alanlarında kalan hak sahiplerine de yeni bir imkan tanıdı ve imar transfer uygulaması yürürlüğe girdi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve ekibinin yoğun gayretleriyle imar transfer uygulaması başladı. Önce Sultanbeyli Belediye Meclisinden ardından İBB Meclisinden geçen uygulama, yeri donatı alanlarında kalan vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Uygulamaya göre hak sahipleri, mevcut imar haklarını Sultanbeyli içinde başka bir bölgede değerlendirebilecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,"Güzel ilçemiz Sultanbeyli her alanda gelişip kalkınmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2B ve mülkiyet gibi konuları daha önce hemşehrilerimizin lehine olacak şekilde çözdük ve artık hak sahipleri imarlı, ifrazlı tapularını almaya devam ediyor. Bugüne kadar 35 binden fazla hemşehrimiz tapusunu aldı ve ilçemizde kentsel dönüşüm çerçevesinde depreme dayanıklı yeni konutların sayısı artmaya başladı. Diğer taraftan hem 2B'de hem de hisseli parselde yeri donatı alanında kalan hemşehrilerimiz bulunuyordu. Bu konunun da hızla çözülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz imar hakkı transferi uygulamasını önce ilçe meclisinden ardından yoğun gayretlerimizle İBB meclisinden oy çokluğu ile geçirdik. Askı sürecinin de tamamlanmasıyla uygulama başladı" dedi.

Mevcut imar hakkı Sultanbeyli içerisinde değerlendirilecek

Uygulamanın birçok avantaj sunduğunu ifade eden Başkan Keskin, "Yeri donatı alanında kalan 2B'de 1221 parsel, hisseli parsellerde bulunan 1155 parsel, toplamda 2376 parseldeki hak sahibi hemşehrilerimiz isteğe bağlı olarak müracaat edebilecek. Mevcut imar haklarını ilçemiz sınırları içinde uygun parsellerde değerlendirilebilecek. İmar hakkı isteğe bağlı, tamamını veya parça parça kullanabilecekler. Donatı alanında mevcut binası bulunan hemşehrilerimize de kira yardımı yaparak sürece destek olacağız. Ayrıca hemşerilerimiz imar haklarını akdi haleflik yöntemiyle 3. kişilere devredebilecekler" şeklinde açıklamada bulundu. Sultanbeyli'nin gelişiminin önünde duran bir engeli daha el birliğiyle kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Keskin, "Uygulamadan yararlanmak isteyen komşularımız, imar ve şehircilik müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilir ya da başvuru yapabilir. Sultanbeyli'miz için en güzelini yapmaya ve uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de imar transfer uygulaması başlıyor - Son Dakika


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