Samsun'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile haklarında fesih davası açıldığını duyurdu.

Atakum Çobanlı İskelesi önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankartlarla 'Kadın cinayetleri durduracağız', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' şeklinde sloganlar atan grup daha sonra açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bizler adliyelerde, meydanlarda, hayatın her alanında eşitsizliğe karşı mücadele edenlerdeniz. Bugüne kadar eşitsizliğe karşı mücadele eden, birlikte yürüyelim diyen her kadının yanında olduk. Öldürülen kadınların aileleri ile adliye, adliye adalet için çabaladık. Onca kadının emeklerle büyüttüğü bu örgütü kolayca yenebileceklerini zannediyorlar. Kadın cinayetlerini durduracağız diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin 3. sayfalarında aşk, sevgi cinayeti yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların yakınlarıyla birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu kurduk. 12 yıl önce bu topraklarda kadın cinayetleri kavramanı işledik. 'Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' suçlamasıyla fesih davası açıldığı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklamasında dernek üyeleri açıklama sonrası dağıldı. - SAMSUN