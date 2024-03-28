Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı - Son Dakika
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Yerel

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı

Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.

28.03.2024 20:25
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelmişti. Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesine geldi. Adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Banu Parlak, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı - Son Dakika

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