SUBÜ\'de Siber Güvenlik Eğitimi

SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, kurumun idari personeline yönelik olarak 'Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi' başlıklı bir eğitim programı düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde idari personele yönelik olarak 'Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi' başlıklı bir eğitim programı düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Kocaman, kamu kurumlarında bilgi güvenliği bilincinin kurumsal başarı ve itibar açısından taşıdığı değere dikkat çekerek bu tür eğitim faaliyetlerinin devamlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendis Banu Umut tarafından iki oturumda verilen eğitimde katılımcılara; bilgi güvenliği, muhtemel siber tehditlere karşı korunma yolları ve dijital altyapının güvenliği konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda Umut'a Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - SAKARYA