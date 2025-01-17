Şuhut\'ta Karneler Dağıtıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü İlkokulu 1. sınıf karnelerini ilk kez almanın heyecanını yaşadı.

Mahmut Köyü İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini almak için okullara koşarak adeta birbirleri ile yarıştı. 1.'nci sınıf ve ilkokul öğrencileri, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, protokol üyeleri, sınıf öğretmenleri Mesude Coşkun ve Gülşen Kılınçkaraca'dan karnelerini sevinç içerisinde alarak sömestri tatiline girdi. - AFYONKARAHİSAR