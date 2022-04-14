Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı - Son Dakika
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Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı

14.04.2022 11:46
Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinden geçen ve tarım arazilerinin sulandığı Sağ Sahil Sulama Kanalı simsiyah akmaya başladı.

Aydın'ın Köşk ilçesinden geçen ve tarım arazilerinin sulandığı Sağ Sahil Sulama Kanalı simsiyah akmaya başladı. Bu durumun her yıl yaşandığını ve yetkililere durumu iletmelerine rağmen sorunun çözülmediğini belirten çevre sakinleri kanaldan akan suyun ürünlere fayda yerine zarar verdiğini aynı zamanda suyun çevreye zarar verdiğini ileri sürdüler.

Köşk ilçesinin tarım arazilerine su taşıyan kanaldaki su bir süredir siyah renkte akıyor. Bölgedeki tarım arazilerine hayat veren kanaldaki değişiklik ve zaman zaman oluşan kötü koku çevre sakinlerini rahatsız etti. Sudaki kirliliğin her sene tekrarlandığını belirten bölge halkı, bu kanaldan sulanan arazilerdeki ağaçların verimlerinin düştüğünü dile getirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Kanalda bu tür durumların her sene tekrarlandığını belirten bölgede çiftçilik yapan İbrahim Kara, " Sultanhisar'ın, Salavatlı'nın zeytin yağı fabrikalarındaki atık suları bu kanala akıyor. Ne kadar şikayet olsa da ceza yazılıp yazılmadığı belli değil. Bu olay gene devam ediyor ve her sene yaşanıyor. Şu anda bu akan su çay suyu ama su barajdan gelmeye başladığında Uşak deri fabrikalarının kimyasal atıklarının karıştığı sular da buraya geliyor ve leş gibi kokuyor. O sularla sulanan tarla ve bahçelerdeki sebzeler ile ağaçlar kuruyor. Aşağıdaki kanalda da aynı sorun var. Çiftçiler bu durum için daha önce ayaklandı. O zaman bir ekip gelip burada incelemelerde bulundu. Gittiklerinde durum yine aynı oldu" dedi. - AYDIN

Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı
Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı
Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı

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Sulama Kanalı, Aydın, Tarım, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı - Son Dakika


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