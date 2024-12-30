Sultanbeyli'de Yolcu ve Şoför Tartıştı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Yolcu ve Şoför Tartıştı

Sultanbeyli\'de Yolcu ve Şoför Tartıştı

İETT otobüsünde yolcu, durağı kaçırınca şoförle tartıştı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

30.12.2024 11:41
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Sultanbeyli'de İETT şoförü ile yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsüne binen bir kadın yolcu iddiaya göre, ineceği durağı kaçırınca yüksek sesle şoföre kapıyı açması için seslendi. Ancak, şoför durağı geçmiş olduğu gerekçesiyle kapıyı açmayı reddetti. Bunun üzerine kadın yolcu, "Gece vakti nerede ineceğim, kaç durak atladın, açsana kapıyı" diyerek bağırdı. Otobüs şoförü ise, "Bağırma, çocuk mu var karşında? Terbiyesizlik yapma" diyerek cevap verdi. Yolcu şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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