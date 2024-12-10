Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Meslek Edindirme Desteği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Meslek Edindirme Desteği

Sultangazi Belediyesi\'nden Kadınlara Meslek Edindirme Desteği

Sultangazi Belediyesi, sanat ve meslek edindirme kursları ile kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürerek kendi işlerini kurmalarına olanak sağlıyor. 75. Yıl Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde eğitim alan Fatma Kuşça, kuaför dükkanı açtı. Belediye Başkanı Dursun, kadın girişimcileri desteklediklerinin altını çizdi.

10.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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İlçede yaşayan kadınlara meslek sahibi olma imkanı sunan Sultangazi Belediyesi sanat ve meslek edindirme kursları ile bir kadının daha hayalleri gerçeğe dönüştü. 75. Yıl Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde aldığı eğitim sonrasında kendi iş yerini açan kursiyeri Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da yalnız bırakmadı.

Sultangazi Belediyesi, sanat ve meslek edindirme kursları ile hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere fırsat sunuyor. İlçedeki hizmet tesislerinde bulunan Sanat ve Meslek edindirme kursları, binlerce kişinin sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde var olmalarını ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Hayaller gerçek oldu

75. Yıl Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde kuaförlük atölyesinde eğitim alan Fatma Kuşça, başarıyla bitirdiği kursun ardından kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Hayallerini gerçekleştiren Kuşça, bir kuaför dükkanı açtı. Gazi Mahallesi'ndeki kuaför dükkanının açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Açılış törenine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, mahallelilerle bol bol sohbet etti. Kadın girişimcileri desteklediklerinin altını çizen Başkan Dursun, "Güçlü kadınlar güçlü toplumları oluşturur. Meslek edindirme kurslarımızla istihdama katkı sunarken, her yaştan komşumuzun elinde bir altın bileziğinin olması için eğitimler veriyoruz. Hobisini gerçeğe dönüştürerek iş hayatına adım atan kursiyerlerimiz bizleri mutlu ediyor. Onlardan bir tanesi de Fatma Hanım Hayallerini kurslarımızda aldığı eğitimlerle gerçeğe dönüştürürken kendi işinin patronu oldu. Dileriz bol müşterisi olur. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Kadınlara Meslek Edindirme Desteği - Son Dakika

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