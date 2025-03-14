Sultanhisar\'da Aile Destek Projesi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi ve 2025 yılı 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden Abacıoğlu ve Yay ailelerini ziyaret ederek ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarete Kaymakam Ali Ekber Ateş'in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz da katıldı. Ailelerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Ateş, "Ailelerimizin yanındayız, onların taleplerini dinlemek ve onlara destek olmak bizim için çok önemli" dedi.

Ziyaret, Salavatlı Mahallesi'nde yaşayan ailelerin kaymakamlık ve diğer yerel yetkililerle daha güçlü bir iletişim kurmalarına imkan sağlarken, sosyal yardımlar ve aile destek projeleri hakkında da bilgi verildi. - AYDIN