Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı

20.04.2022 17:45
Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ramazan ayında 5 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını söylediBirlik, beraberlik, maneviyat, yardımlaşma ve paylaşmanın önemli olduğu mübarek ramazan ayında, Sungurlu'da ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet gıda kolisi dağıttıklarını söyleyen...

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ramazan ayında 5 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi

Birlik, beraberlik, maneviyat, yardımlaşma ve paylaşmanın önemli olduğu mübarek ramazan ayında, Sungurlu'da ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet gıda kolisi dağıttıklarını söyleyen Başkan Şahiner, "Milletimizin parasını, milletimize harcamaya devam edeceğiz. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" dedi.

Sungurlu Belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık diyen Başkan Şahiner, "Mübarek ramazan ayından önce başlatmış olduğumuz yardımların dağıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı
Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı

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Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sungurlu'da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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