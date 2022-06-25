Sungurlu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Sungurlu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

25.06.2022 17:15
Sungurlu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaymakam Fatih Görmüş başkanlığında yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaymakam Fatih Görmüş başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantı sonunda yapılan basın açıklamasında, "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantımızı paydaş kurumlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantımız, kurumların bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları faaliyetlerin sunumu, yapılacak faaliyetler, görüş ve önerilerle sonlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Fatih Görmüş, Hisarcık, Sungurlu, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

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