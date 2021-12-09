Sungurlu MYO'da konser - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde kış konseri düzenlendi.

Müzik Bölümü Pop Orkestrası'nın kış konseri 'Kampüste müzik var' sloganıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kış konseri coşkulu ve eğlenceli geçti.

Soğuk havanın şarkılar ve eğlencelerle kırıldığı konserden geriye bir birinden güzel ve renkli kareler bırakıldı. - ÇORUM