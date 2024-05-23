Sürat Kargo Çalışanlarının Kargoları Fırlatarak Ayrıştırması Olay Yarattı - Son Dakika
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Sürat Kargo Çalışanlarının Kargoları Fırlatarak Ayrıştırması Olay Yarattı

Sürat Kargo Çalışanlarının Kargoları Fırlatarak Ayrıştırması Olay Yarattı

Eskişehir'de bulunan Sürat Kargo şubesinde çalışanların paketlenmiş kargoları açık alana dökerek fırlatarak ayrıştırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, kargo çalışanlarının bu şekilde davranmasına tepki gösterdi ve daha önce de benzer durumların yaşandığını belirtti.

23.05.2024 10:39
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Eskişehir'de Sürat Kargo çalışanlarının paketlenmiş eşyaları açık alana döktükten sonra fırlatarak ayrıştırdığı anlar, cep telefona kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde şubesi bulunan Sürat Kargo firmasının çalışanlarının kargoları ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kargo çalışanlarının, paketlenmiş kargoları açık bir alana döktüğü ve fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor. Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaklaşık 5-6 aydır ayrıştırma bu şekilde yapılıyor.

Görüntüleri çeken vatandaş, "Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara kargo çalışanları" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sürat Kargo Çalışanlarının Kargoları Fırlatarak Ayrıştırması Olay Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürat Kargo Çalışanlarının Kargoları Fırlatarak Ayrıştırması Olay Yarattı - Son Dakika
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