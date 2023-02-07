Suriye'de enkaz altında doğum yaptı - Son Dakika
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Suriye'de enkaz altında doğum yaptı

07.02.2023 10:19
Suriye'de enkaz altında doğum yaptı

Suriye'nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı.

Suriye'nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı bildirildi. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği kaydedildi. - HALEP

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'de enkaz altında doğum yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de enkaz altında doğum yaptı - Son Dakika
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