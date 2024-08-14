Suriye'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a 'şehitlik' unvanı verildi - Son Dakika
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Suriye'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a 'şehitlik' unvanı verildi

Suriye\'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç\'a \'şehitlik\' unvanı verildi

Suriye'de görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, 'şehitlik' statüsüne layık görüldü. Karakoç, Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Karakoç için taziye mesajları yayımladı.

14.08.2024 20:41
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Suriye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, "şehitlik" unvanı verildi.

Suriye Harekat Alanı'nda görev yapan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, 29 Temmuz'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Karakoç, memleketi Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Vefatından 16 gün sonra ailesinin başvurusu üzerine Karakoç'a "şehitlik" statüsü verildi. Şehit Karakoç, geride 7 yaşındaki Kerem Asrın ve 4 yaşındaki Sıraç Batu isimli iki oğlunu bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "şehitlik" statüsüne alınan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekat Alanı'nda görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da bir taziye mesajı yayımlayarak, "Kırıkkale'mizin evladı, aslan parçamız Hv. Svn. Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, şehadetin mübarek olsun. Şehidimiz cennettedir, şehitler diyarı Kırıkkale'mizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a 'şehitlik' unvanı verildi - Son Dakika


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