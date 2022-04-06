Sürücüler bu kez iftar için durduruldu - Son Dakika
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Sürücüler bu kez iftar için durduruldu

06.04.2022 14:34
Sürücüler bu kez iftar için durduruldu

Giresun Belediyesi iftara yakın saatlerde Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen sürücülere iftariyelik dağıtımı yapıyor.

Giresun Belediyesi iftara yakın saatlerde Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen sürücülere iftariyelik dağıtımı yapıyor.

Uygulamayla birlikte, trafik polisleri sürücüleri bu kez kontrol için değil iftar için durdurdu ve bu sırada belediye görevlileri hazırlanan yemek paketini sürücülere ikram ederek, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun selamını iletti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler, Giresun Belediyesi ekibinin ikramı dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek "Daha önce belediyeler tarafından böyle bir uygulamaya hiç rastlamadık. Bu şekilde bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyorduk. Allah razı olsun" dediler.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise "İftar saatinde seyir halinde bulunan sürücülerimizle iftarı birlikte yapmak için böyle bir uygulamada bulunduk. Başlattığımız bu uygulamayı yapmamız iyi oldu. Çok da güzel yansımalarını aldık. Bunu artık bir gelenek olarak devam ettirmek istiyoruz. Amacımız Giresunumuzun, şehrimizin misafirperverliği ile birlikte Ramazan'ı birlikte geçirmek. Giresun'dan geçen tüm vatandaşlarımız bizlerin misafiridir" diye konuştu. - GİRESUN

Sürücüler bu kez iftar için durduruldu
Sürücüler bu kez iftar için durduruldu
Sürücüler bu kez iftar için durduruldu

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Karadeniz Sahil Yolu, Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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