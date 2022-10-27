Seyir halindeyken video çeken sürücü kırmızı ışıkta durduğunda camdaki örümceği görünce otomobilden inerek kaçtı. Camı açıp bir süre örümceğin kendiliğinden gitmesini bekledi. Sürücü örümceğe, "Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan" diye de dert yandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sürücünün otomobildeki örümcek ile imtihanı - Son Dakika

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