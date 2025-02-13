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Soğuk havadan dolayı süs havuzları buz tuttu

AFYONKARAHİSAR - Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da sıcaklıklar eksi 6 derecelere kadar düşerken, kentteki bazı süs havuzları ise buz soğuktan dolayı buz tuttu.

Kentte geçtiğimiz hafta başlayan soğuk havalar etkisini arttırarak devam ediyor. Geceleri eksi 6 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları gündüzleri ise 4 derecelere kadar yükseliyor. Soğuk hava hayatın her alanında kendisini gösterirken, vatandaşların ise özellikle sabah saatlerinde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları gözlendi. Soğuk havalardan dolayı kentteki bir çok süs havuzu da buz tutarken, buzla kaplı havuzlar ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Meteorolojiden alınan verilere soğuk havanın etkisinin hafta boyunca sürmesinin beklendiği belirtildi.