Süt Hijyeni Kursu Başlıyor

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, süt üreticileri ve işleyicilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı 'Süt Hijyeni' kursu açılacak.

Verilecek eğitimle süt hijyeninin önemi, hijyenik üretim şartları ve sağlık standartları konularında katılımcıların bilinçlendirilmesi, bu sayede daha kaliteli ve güvenilir süt üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kursa katılmak isteyen üreticiler, 15 Temmuz tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekler. - BAYBURT