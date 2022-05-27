Tahmazoğlu, "Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor" - Son Dakika
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Tahmazoğlu, "Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor"

27.05.2022 00:58
Tahmazoğlu, "Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor"

Şahinbey Belediyesi sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek 'Sıfır Atık' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek 'Sıfır Atık' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması amaçlanarak, projenin tüm kesimlerden destek bulabilmesine katkıda bulunmak adına çevre duyarlılığının artırılması, geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Şahinbey Belediyesi 'Sıfır Atık' projesini genişleterek sürdürüyor.

"Geri dönüşüm önemli"

Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Oluşturduğumuz araç ve ekipmanla birlikte daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Geri dönüşümleri, geriye döndürülebilecek her türlü atığı geri dönüştürmek adına başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Özellikle çöpe atılan fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişeleri, teneke kutuları, kartonları ve kağıtları Bankam Atık noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde veya iş yerlerinde topladıkları geri dönüşüm malzemeleri tartılarak alınıp bunun karşılığında bisiklet, top ve temizlik ürünleri gibi eşyaları vatandaşlarımıza hediye olarak veriyoruz. Özellikle okullar açık olduğu zaman çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatarak onlara bu alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz bir Dünya ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahmazoğlu, 'Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor' - Son Dakika


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