Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve adı adeta Talas ile özdeşleşen Antika Pazarı, Ramazan ayında da meraklıların buluşma noktası oldu.

Talas'ın tarihi mirasa sahip Harman Mahallesinde kurulan pazara ilgi büyüktü. Her ayın 2. Pazar günü 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla kurulan ve birbirinden değerli antika ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine keyifli bir hafta sonuna sahne oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı gezerek hem esnaflar ve antika meraklılarıyla sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Antika saatlerden tespih ve plaklara, çeşitli koleksiyon parçalarından değerli ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı organizasyonun vazgeçilmezi haline gelen antika mezatı da pazara gelenlere yine farklı bir alışveriş deneyimi yaşattı.

Kemal Erol'un organizatörlüğünde düzenlenen antika mezatında tarihi değere sahip parçalar alıcılarını buldu. - KAYSERİ