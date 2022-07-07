Talas bayrama hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Talas bayrama hazır

07.07.2022 12:18
Talas bayrama hazır

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıkları gerçekleştirdi. Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarla camiler genel temizliğin yanında, virüslere karşı ilaçlandı, halılar süpürüldü, kitaplıklardan mihraplara kadar her alan detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere ayrıca güzel kokular sıkıldı. Öte yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar kesilip yerlerdeki dallar toplanırken, mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretine hazırlandı.

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçe bayrama hazır hale getirildi. Çalışmalar çerçevesinde cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri kullanılarak yıkanırken kaldırımlar başta olmak üzere yabani otların yoğun olduğu yerler ilaçlanarak otlardan arındırıldı. Ayrıca fırtına ve rüzgardan kalan kurumuş otlar, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar da taşınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Bunların yanı sıra, basınçlı yıkama ve mini yol süpürme aracıyla dar ve küçük yerlerin yanında yol üzerindeki girintili bölgeler de temizlenerek özenli bir temizlik işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programladı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikayetlerini bildirebilir. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Darıca'da bayram hazırlıkları tamamlandı Darıca'da bayram hazırlıkları tamamlandı Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas bayrama hazır - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:25:35. #1.13#
SON DAKİKA: Talas bayrama hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement