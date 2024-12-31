Talas Belediye Başkanı Yalçın\'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç aylar ve Regaib Kandili ile yeni miladi yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında üç ayların özel bir manevi iklim olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Bu ayların ilki olan Recep ayına giriyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bununla birlikte yeni bir miladi yıla giriyoruz. Talas Belediyesi olarak 2025 yılında da hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin üç aylarını ve kandili tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2025 yılının başta Gazze olmak üzere tüm insanlık için barış ve huzur içerisinde geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ