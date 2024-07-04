Talas Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Devam Ediyor

Talas Belediyesi\'nin Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor. Etkinlik, 22 kırsal mahallede haftanın 3 günü düzenleniyor ve çocuklara kitap okuma yanında çeşitli eğlenceli aktiviteler sunuyor.

04.07.2024 15:25  Güncelleme: 15:26
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Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik önceki yıllarda hayata geçirdiği 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' bütün hızıyla sürüyor. 19 Ağustos'a sürecek olan uygulama çerçevesinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan ve ilk olarak Kuruköprü'de başlayan etkinliğin dördüncü durağı Kamber Mahallesi oldu. Haftanın 3 günü düzenlenen uygulama her iki günde bir mahallede devam ediyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama kapsamında gerçekleştiriliyor. Kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor. Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Başkan Yalçın'a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını "Teşekkürler Başkan Amca" sözleriyle ifade etti.

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de oldukça memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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