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Talas Belediyesi personeline devlet memurları eğitimi - Son Dakika
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Talas Belediyesi personeline devlet memurları eğitimi

Talas Belediyesi, çalışanlarına yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Son olarak 'Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları, genel hakları ve yasaklar' konulu bir program düzenlendi. Programda, emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban tarafından memurların görevleri ve yetkileri hakkında bilgiler verildi.

Talas Belediyesi personeline devlet memurları eğitimi
24.12.2023 - 10:22,
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Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim programları aralıksız devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale ve iş güvenliği gibi çeşitli eğitim programları alan Talas Belediyesi personeline şimdi de 'Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları, genel hakları ve yasaklar' konulu program düzenlendi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban tarafından gerçekleştirilen sunumda memurların görevlerine ve yetkilerine ilişkin bilgiler verildi. Müfettiş Mehmet Çoban, Talas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, eğitim programlarına verdiği önemden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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