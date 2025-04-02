Talas Belediyesi, Yaz İçin Erken İlaçlama Başlattı

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde ilaçlamaya yönelik yaz hazırlıkları da hızlı başladı. Bu kapsamda yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinekler, sivrisinekler ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Kış uykusunda olan karasinek, sivrisinek, kene ile akrep gibi sinek ve haşeratın yumurta bıraktığı çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor. - KAYSERİ