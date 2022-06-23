Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
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Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor

23.06.2022 12:42
Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından başlatılan, kadınlara yönelik mesleki eğitim kursu başta olmak üzere yaz spor kursları ve musiki cemiyeti müzik kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından başlatılan, kadınlara yönelik mesleki eğitim kursu başta olmak üzere yaz spor kursları ve musiki cemiyeti müzik kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Kadınlara özel mesleki eğitim kursunda toplam 9 ayrı branşta eğitim programı düzenlenecek. 17 Haziran Cuma günü başlayan başvurular, 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için Mevlana Mahallesi Velioğlu Caddesinde bulunan kurs merkezi ziyaret edilebilir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde 0531 437 10 26 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Öte yandan Sporcu Fabrikası'nda 5 branşta düzenlenen kurslar ile Talasgücü Belediyespor bünyesindeki yaz futbol okullarına kayıtlar devam ediyor. Basketbol, karate, güreş, masa tenisi, taekwondo ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslara 8-16 yaş arasında olup Talas'ta ikamet eden çocuklar ve gençler başvurabilecek. Kayıt için gerekli evraklar; aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıt merkezinde dolduracak formdan oluşuyor. Basketbol, güreş, karate, masa tenisi ve taekwondo branşları için Yukarı Talas'ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü ile Kayseri Üniversitesi Spor Salonu'na 8.30-17.30 saatleri arasında başvurular yapılabilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgi 0538 595 23 44 numaralı telefondan alınabilir.

Talas Belediyesi'nin başlattığı bir diğer faaliyet olan musiki cemiyetine müzik kursu kayıtları da sürüyor. Bu çerçevede bağlama, keman ve klasik gitardan oluşan müzik aleti kurslarına 10 yaş ve üzeri kişilerin başvurabilecek. Çocukların yaz aylarını sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini amaçlayan kursların başvuruları 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Talas'ın tarihi yerlerinden olan Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Talas Musiki Cemiyeti müzik kursları hakkında 0352 437 07 03 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilir. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

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