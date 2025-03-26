Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Talas Millet Bahçesi\'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlayacak Talas Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. 100 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanı oluşturulması hedefleniyor.

26.03.2025 11:21  Güncelleme: 11:23
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projeleri arasında yer alan ve ilçenin sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra endemik bitki ve ağaç türleriyle de karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte hızla devam ediyor.

Talas'a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmiyor.

100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Yalçın, sık sık alanı ziyaret ediyor. Kış mevsiminde de duraksamayan hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, birim müdürleri ve firma yetkileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binasının yer aldığı eğitim kampüsünün yanı sıra yeşil alan ve peyzaj uygulamalarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesinde aydınlatma çalışmaları tamamlanarak gece de farklı bir güzellik oluşuyor.

Millet Bahçesi karbon yutak alanı

Dikilen endemik bitkilerin ilçenin temiz hava sirkülasyonuna da katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, "Bahar geldi, heyecanımız arttı. Talas Millet Bahçesi'nde artık son hazırlıkları yapıyoruz. Talasımızın sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra, endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Milet Bahçemizde son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor, müteahhit firmaya ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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