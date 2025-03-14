Talas'ta farklı tıp bayramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas'ta farklı tıp bayramı

Talas\'ta farklı tıp bayramı

Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tıp şehitleri ve vefat etmiş sağlık çalışanları adına mevlit okutup, mevlit şekeri ikram etti.

14.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tıp şehitleri ve vefat etmiş sağlık çalışanları adına mevlit okutup, mevlit şekeri ikram etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri ilk olarak, tıp şehitleri ve vefat etmiş doktor, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanları adına Dedeoğlu Camii'nde okutulan mevlit ile başladı. Mevlit ve duaların ardından namaz çıkışı vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. Tıp Bayramı kapsamındaki etkinliklerin diğer ayağında ise Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyareti vardı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihat Aktürk ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, Dr. İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

"Sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır"

Burada konuşan Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının gece gündüz insanların yararı için mesai yaptıklarını belirterek, "Bütün meslekler kutsaldır ancak sağlık çalışanı olmanın önemi ayrıdır. Her şartta fedakarca görev yapan, gece gündüz insanlığın hizmetinde olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Ayrıca hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenabı Allah hepimizi hayırla Ramazan Bayramı'na ulaştırsın. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum" dedi.

"Mustafa başkan her zaman yanımızda"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç da, ziyaretten dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mustafa Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. Bu sene cuma gününe denk gelmesiyle daha da anlam kazandı. Başkanımız mevlidi şerif okuttular. Allah razı olsun. Bugün benim için de oldukça anlamlı. Başkanımız her zaman yanımızda. Varlığından güç alıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın, İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarına saksıda minik çiçek hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Tıp Bayramı, Etkinlikler, 14 Mart, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta farklı tıp bayramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması Esenler’de 60, Göktürk’te 250 lira İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu

15:37 Cezaevindeki Ümit Özdağ’dan yeni fotoğraf Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf
15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
21:17 Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 15:52:11. #7.12#
SON DAKİKA: Talas'ta farklı tıp bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.