Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı - Son Dakika
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Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı

14.05.2022 10:04
Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı

Talas Belediyesi organizasyonunda minik öğrenciler, kuzuların yayılımdan gelen koyunlarla buluşmasına şahit oldu.

Talas Belediyesi organizasyonunda minik öğrenciler, kuzuların yayılımdan gelen koyunlarla buluşmasına şahit oldu. Miniklerin heyecanına ortak olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, renkli görüntülerin yaşandığı programda, "Hayatlarında hiç koyun ve kuzu görmeyen yavrularımızı böyle bir etkinlikle bir araya getirdik ve bu güzel buluşmaya şahit olmalarını sağladık" dedi.

Talas Belediyesi hayatın her alanında yüreklere dokunmaya devam ediyor. Bugüne kadar tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli çalışmalara imza atan Talas Belediyesi'nin hedefinde bu kez minik kalpler vardı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kuzu katım programında Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulu öğrencileri Başakpınar Mahallesi'ndeki yetiştirici Murat Sivritaş'ın ağılına geldi.

Burada miniklerle bir araya gelen Başkan Yalçın, kendilerine ilk defa görecekleri kuzu katımıyla ilgili bilgiler verdi. Başkan Yalçın'ın verdiği bilgilerin ardından kuzuların yayılımdan gelen anneleriyle buluşma anı gerçekleşti. Kuzuların melemesiyle birlikte ortaya çıkan toz bulutu arasında annelerini bulma çabasını şaşkınlıkla izleyen minikler, ilk defa böyle bir olaya şahitlik etti. Kuzuların anneleriyle buluşup emmelerinden sonra yanlarına gidip onları seven çocuklar, heyecanlarını dile getirdi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten ebeveynleri ise düzenlenen bu farklı etkinlik için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Hayvan canlısı Başkan Yalçın da kucağına alıp sevdiği kuzuyla birlikte yaptığı açıklamada, "Öncelikle 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bütün çiftçilerimize tarım ve hayvancılıkta bereketli günler diliyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir program gerçekleştirerek kentte yaşayan çocukları buraya getirip hayvanlarla buluşmalarını sağladık. Bana göre bu, dünyanın en güzel manzarası. Yüzlerce koyun arasından kuzu, kendi annesini Allah'ın verdiği ilhamla buluyor. Bunu seyretmek de bizim için son derece güzel bir manzara. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Üreticimize Allah bereket versin" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise "Talas Belediyemize bu gibi organizasyonları yaptığı için teşekkür ediyorum. Her zaman için bizlere desteklerini esirgemeyen başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemeyen çocuklara programın sonunda su, meyve suyu ve kek ikram edilirken, çizgi roman ve Türk Bayrağı şapkası hediye edildi. - KAYSERİ

Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı
Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı
Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı
Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı
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Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Tarım, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta minikleri heyecanlandıran kuzu katımı - Son Dakika


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