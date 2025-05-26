TAPSİAD'dan Bakanlık'a Acil Çağrı - Son Dakika
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TAPSİAD'dan Bakanlık'a Acil Çağrı

TAPSİAD\'dan Bakanlık\'a Acil Çağrı
26.05.2025 16:36
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TAPSİAD Başkanı Balcıoğlu, ahşap ambalaj sektörü için 18. maddenin hızla uygulanmasını istedi.

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, IV. Tarım Orman Şürası'nın 18. maddesinin uygulanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yaptı. Sektör, stratejik sektör ilan edilerek desteklenmeyi bekliyor.

IV. Tarım Orman Şürası'nda kabul edilen sonuç beyannamesinin 18. maddesi, ahşap ambalaj ve palet sektöründe dikkatle takip ediliyor. TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu ve TEPAL (EPAL-Türkiye) Başkanı Cager Özgen IV. Tarım Orman Şürası sonuç beyannamesinde yer alan 18. maddesinin bir an önce uygulanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yaptı. Balcıoğlu ve Özgen yaptıkları açıklamada, orman ürünleri sektöründe sürdürülebilir hammadde tedarikine ve hurda ahşap yönetimine yönelik eylem planı hazırlanmasını öngören bu maddenin uygulanması için sektör temsilcileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak hareket etmesi çağrısında bulundu. Palet havuzu modeli ve ikinci el paletlerin değerlendirilmesi gibi adımların sektör için kritik olduğunu belirten Balcıoğlu ve Özgen, "Biz hazırız, Bakanlığımızdan da uygulamaya yönelik destek bekliyoruz" dediler.

Akın Balcıoğlu: "Sektör stratejik olarak tanımlanmalı, desteklenmeli"

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, IV. Tarım Orman Şürası kararlarının sektör için umut verici olduğunu ancak sonuç beyannamesinde yer alan 18. maddenin özellikle hızlıca uygulamaya alınması gerektiğini vurguladı. Hurda ahşap yönetimi ve geri dönüşüm sistemlerinin kurulmasının, sadece sektör için değil, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedefleri için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Balcıoğlu, "Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan palet havuzu modeli Türkiye'de de uygulanabilir. Bu sistemle paletler defalarca kullanılabilir hale gelir; kaynak israfı azalır, maliyetler düşer, çevresel katkı artar. Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğine hazırız, bu sürecin desteklenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Geçmişte destek gelmedi, sektör yalnız kaldı"

Başkan Akın Balcıoğlu, sektörün geçmişte Covid-19 döneminde de büyük zorluklar yaşadığını hatırlattı. O dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderdiği 16.04.2020 21817801-320.03.01.02-E.1145045 resmi yazısında; "Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine" sahip aktif işletmelerin, sisteme sahip işletmeler statüsünde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca, bu işletmelere kredi, finansman, enerji ve istihdam gibi desteklerin sağlanması gerektiği de ifade edilmişti. Ancak bu destekler o dönemde hayata geçirilmedi ve sektörümüz yalnız bırakıldı. Sektörümüzün önünün açılabilmesi için ahşap palet ve ambalaj sektörü stratejik sektör olarak yasa ve yönetmeliklerde açıkça tanımlanmalı ve bu yönde yasal ve idari düzenlemeler de bir an önce yapılmalıdır. Şimdi ilgili Bakanlıklardan daha somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Palet havuzu sistemine dikkat çekildi

İkinci el paletlerin değerlendirilmesi ve yeniden kullanılması için sektör olarak bir palet havuzu sistemine ihtiyaç duyduklarını da belirten Akın Balcıoğlu, "Türkiye'de yoğun şekilde ahşap palet kullanan sektörlerin güvenli, dayanıklı ve standartlara uygun ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Bu sistem, atık yönetiminden lojistik verimliliğe kadar birçok alanda katkı sağlayacaktır" dedi.

EPAL Türkiye'den destek mesajı

EPAL Türkiye (TEPAL) Başkanı Cafer Özgen ise sektörün palet havuzu sistemi için hazır olduğunu belirterek, "Dünyada yaygın olarak kullanılan EPAL palet havuzu modeli benzeri bir uygulama, Türkiye'de de hayata geçirilmeli. Biz bu konuda gerekli tüm teknik bilgiyi, altyapı desteğini ve uluslararası tecrübemizi paylaşmaya hazırız" dedi. Başkan Özgen, özellikle iç piyasada standartlara uygun, uzun ömürlü ve sağlam paletlerin kullanılmasının hem maliyetleri düşüreceğini hem de sektörün itibarını artıracağını vurguladı.

Sektör temsilcileri Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi

Sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Akın Balcıoğlu ve Cafer Özgen hurda ahşap yönetimi, geri dönüşüm sistemleri ve palet havuzu modelinin bir an önce hayata geçirilmesi için Bakanlıkla iş birliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine eklediler. - BURSA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akın Balcıoğlu, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel TAPSİAD'dan Bakanlık'a Acil Çağrı - Son Dakika

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