Tarım Ekiplerinden Çiftçilere Bilgilendirme

Yerel

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İncili ve Şalcılar köylerindeki üreticilerin sebze ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulunarak, üreticileri bilgilendirdi. Yabancı otlarla mücadele yöntemleri hakkında üreticilere bilgi veren ekipler, gübreleme ve ilaçlama programları hazırlayarak çiftçilere verdi. Yanlış tarım uygulamalarının üretimi ne şekilde etkileyeceğini anlatan tarım personelleri, doğru tarım yöntemlerinden bahsederek, çiftçilerin sorunlarına çözüm ürettiler. Hazırlanan programla üretime devam edeceğini bildiren çiftçiler ise, ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. - BAYBURT