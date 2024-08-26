Tarım ve Orman Bakanlığı, patates üreticileriyle bir araya geldi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem Afyonkahisar'da patates üreticileriyle bir araya geldi.

Vali Yardımcı Ali Uysal, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ile birlikte Nuribey kasabasında patates hasadına katıldı. Daha sonra burada patates üreticileri ile bir araya gelen Genel Müdür Uğur Erdem, arz fazlası bulunan patates için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlık tarafından arz fazlası patates için ihracatın açıldığını ifade eden Erdem, program kapsamında Şuhut ve Sandıklı'da üreticileriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklarla konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında çiftçileri bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR