Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor

16.05.2022 22:40
Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor

Tarsus Belediyesi güncel tarımsal gelişmeleri ve teknolojilerini köylülerin ayağına götürerek kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi güncel tarımsal gelişmeleri ve teknolojilerini köylülerin ayağına götürerek kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilerin güncel tarımsal gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve modern teknolojilerin kullanılmasını hayata geçirmek için köylere giderek çiftçilerle buluşmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kızılçukur Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, Veteriner İşleri Müdürü Gökhan Özdamar, Kızılçukur mahalle muhtarı Münir Gök,  Prof.Dr. Erhan Akça, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çiftçiler katılım sağladı.

Dünyada ve Türkiye'de güncel tarımsal gelişmelerin sunumunun yapıldığı etkinlikte Tarsus Belediyesi'nin çiftçilere yeni hizmeti olan toprak bitki analiz cihazının tanıtımı Prof. Dr. Erhan Akça tarafından yapıldı. Ayrıca kırsalda çiftçilere yeni bir kazanç kapısı olabilecek öneriler de verildi. Bu öneri ve çalışmalardan biri olan Mantar yetiştiriciliği kursunun tanıtımı yapılarak kadınların da üretici olarak hayata kazandırılması için gerekli çalışmalar yapıldı.

ÇİFTÇİLERDEN BOZDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kırsal kalkınmaya ve tarımsal gelişime verdiği desteklerden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini ileten çiftçiler, yeni kazanç kapılarını aralamanın ve son tarımsal gelişimlerden haberdar olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor
Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor
Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor
Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Güncel Tarımsal Gelişmeleri Çiftçiyle Buluşturuyor - Son Dakika


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