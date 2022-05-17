Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi

17.05.2022 10:56
Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkocağı Kerim Çeliktaş İlkokulu öğretmen ve öğrenci anneleri için Kapadokya gezisi düzenledi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkocağı Kerim Çeliktaş İlkokulu öğretmen ve öğrenci anneleri için Kapadokya gezisi düzenledi.

Kadınlara yönelik sosyal faaliyetlerine devam Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkocağı Kerim Çeliktaş öğretmen ve öğrenci annelerini Kapadokya gezisine götürdü. Ürgüp, Avanos, Kapadokya bölgesini gezen 164 kadın, unutulmaz bir gün yaşadı. Kadınlar, gezide daha önce hiç görmedikleri yerleri görme imkanı buldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınlar ilk olarak Güvercinlik Vadisinde gün doğumunu izledi, Göreme'de panoramada keyifli vakit geçirdi. Ardından Devrent Vadisini gezen kadınlar, burada rehber eşliğinde bilgilendirildi. Asmalı Konak ve titreyen köprüyü de gezen kadınlar, çanak çömlek yapımını da izledi. Yöresel tatları da tadan kadınlar, Aşk Vadisi ile geziyi sonlandırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Aksanlı, gezi boyunca kadınları bilgilendirdi.

Böyle bir gezi organizasyonu düzenledikleri için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür eden kadınlar, "Başkanımız İsteğimizi kırmayarak bize böyle bir gezi düzenledi. Kapadokya'nın tarihi ve doğal yerlerini gezdik gördük. Fotoğraf çekme şansımız oldu. Bu eşsiz manzaralarda güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandılar.

Başkan Haluk Bozdoğan da "Kadınlarımıza yönelik bu tarz sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. Sizlerin güzel bir gün geçirmesi bizler için çok önemli. Kadınlarımız Kapadokya yöresini deneyimleme imkanı buldu. Hayatlarında çok önemli anılara sahip oldular. Kentimizde yaşayan kadınlarımıza bu tarz faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi - Son Dakika


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