Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu - Son Dakika
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Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu

14.04.2022 12:55
Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi partiler, muhtarlar ve basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi partiler, muhtarlar ve basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi tarafından belediye tesislerinde düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Programa, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Cüneyt Yüksel, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri ile ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un ortak menfaatleri için birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Kıymetli misafirler, bu mübarek ayda iftar programımıza katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çocukluğum Kızılmurat'ta havlularda kurulan iftar sofralarında geçti. Mahallenin tüm sakinleri orda olurdu. Dostluk, dayanışma, paylaşım tüm duygular yaşanırdı. Sizlerle eski günlere gittim. Ramazanın bolluğu, mutluluğu, hayırlı olması bu sebepledir. Küresel olarak birçok olay yaşıyoruz, savaş, ekonomik sıkıntı, iletişim sorunları, en önemlisi insanlarımızın yaşama mücadelesi, daha fazla çalışmamız üretmemiz lazım. Çalışmanın üretmenin en önemli simgesi, yüreklerindeki o tertemiz vatan, ülke, bayrak ve kırmızı çizgi olarak bu değerlerin yanında Tarsus sevgisidir. Tüm misafirlerimize ricam el ele verelim, birlik içinde olalım. Yakında önemli bir lansman yapacağız, İlle'de Tarsus lansmanı. Tarsus'un il olması, haklarını alması, daha donanımlı daha parlak olması için yapılacak. Tarsus için çok önemli, her yerde engel teşkil eden il mevzusunda sizlerin desteği çok önemli. Ramazan ayında tek isteğim bu kentin alması gereken haklarının bir an önce alınmasıdır. Desteklerinizi esirgemeyeceğini umuyorum. Herkese teşekkür ederim, hayırlı Ramazanlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program semazen gösterisi, yapılan dualar ve ilahi dinletisi ile son buldu. - MERSİN

Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu - Son Dakika


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