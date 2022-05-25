Tarsus Belediyesi'nden "Kuaförüm Köyümde" Projesi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nden "Kuaförüm Köyümde" Projesi

25.05.2022 15:41
Tarsus Belediyesi'nden "Kuaförüm Köyümde" Projesi

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti vermek amacıyla "Kuaförüm Köyümde" projesini hayata geçirdi. Proje ile kırsal mahallelerde bulunan kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti vermek amacıyla "Kuaförüm Köyümde" projesini hayata geçirdi. Proje ile kırsal mahallelerde bulunan kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi'nde ücretsiz Kişisel Bakım ve Güzellik Atölyesi devam ediyor. Bu eğitimle birlikte kuaförlük yapan kursiyer ve eğitimciler, kırsal mahallelerde bulunan kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti sağlıyor.

Tarsus'un tüm mahallelerinde sırayla devam edecek olan ücretsiz kuaförlük hizmeti, Çamalan, Kerimler ve Nemiroğlu Mahalleleri'nde gerçekleştirildi. Kadınların saçları ücretsiz kesilerek, bakımları yapıldı. Ayrıca yetkililer tarafından kadınlara Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi'nde devam eden kurs ve faaliyetler tanıtıldı.

"ÇOK MEMNUN OLDUK"

Ücretsiz kuaförlük hizmetinden faydalanan kadınlar memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu hizmet bizim için çok iyi oldu. Belediyemizden kuaförler gelerek saçlarımızı kestiler, bakımlar yaptılar. Çok memnun olduk. Mahallemizdeki tüm kadınlar faydalanmak istedi çünkü daha önce hiç böyle bir hizmet görmemiştik. Bizi düşünen Tarsus Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi'nden Kuaförüm Köyümde Projesi
Tarsus Belediyesi'nden Kuaförüm Köyümde Projesi
Tarsus Belediyesi'nden Kuaförüm Köyümde Projesi
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Kaynak: ANKA

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